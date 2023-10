Em novo programa de Fátima Bernardes, Ludmilla e Lulu Santos refletem sobre preconceitos que sofreram nos relacionamentos

Na estreia do programa Assim Como a Gente, do GNT, Fátima Bernardes recebeu Ludmilla e Lulu Santos. Os artistas abriram o coração e falaram abertamente sobre os preconceitos que sofrem por conta de seus relacionamentos amorosos. Iniciando a conversa, a apresentadora declarou:

- Não foi difícil encontrar o que vocês têm em comum. Além da música, a coragem. A coragem de dizer publicamente que ama outra mulher, que ama outro homem.

Ludmilla contou que precisou de coragem para tornar o romance público. Felizmente, a cantora contou com todo o apoio e carinho dos familiares, mas eles também ficaram preocupados.

- Era um assunto que quando surgia na minha casa, todo mundo ficava muito assustado, com medo da mídia e das pessoas de fora descobrirem, por conta do preconceito e como reagiriam. Precisei de muita coragem para fazer isso, a gente não sabia o que ia acontecer, né? A partir da declaração.

Lulu também refletiu sobre coragem:

- Acho que é a coragem do amor, da paixão. Fui levado a fazer isso. Já tinha tido uma relação anterior com outro homem durante quase 16 anos, mas não era vontade da outra pessoa tornar aquilo uma coisa pública. Por outro lado, impulsionado pelo sentimento da paixão e do amor, eu achei que tinha que fazer aquilo. Um pouco porque já era quase tardio na minha vida também. Eu achava que mais do que coragem era necessário ter aquela honestidade, sinceridade. Isto e assim é como eu sou.

E ainda disse:

- Eu vi que precisava fazer isso. Eu quero normalizar o sentimento. É amor, sobre encontro de almas. Qual é o problema, gente? Isso não começou hoje e não vai acabar amanhã. Por que alguém ainda está tão espantado assim? Podemos atribuir isso ao recalque de quem tem um problema em talvez aceitar isso em si próprio.

Parceiro de Lulu, Clebson Teixeira falou sobre a exposição à mídia:

- Eu era piloto de helicóptero... o que mais me assustou foi isso, as invenções que não condiziam com a realidade.

- O Clebson tem um sangue frio, uma capacidade de encarar, que vem do fato que ele não deve nada para absolutamente ninguém. Hoje ele é meu empresário, toca a minha carreira. A primeira foto de casal quem deu foi ele. E eu apenas repliquei, completou o cantor.

Brunna Gonçalves também contou seu lado:

- A gente já tinha um relacionamento de dois anos, mas quando a gente se assumiu, as coisas triplicaram, as pessoas inventaram as coisas. E com o passar do tempo a gente foi aprendendo a lidar com as pessoas da internet.