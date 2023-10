Briga por conta de absorvente, beijão e muitas fofocas marcam madrugada em A Fazenda 15

A madrugada deste sábado, dia 13, foi bem agitada para os participantes de A Fazenda 15! Durante a festa, eles dançaram, brincaram, beijaram, discutiram estratégias e fofocaram.

Será que foi a jogada certa compartilhar a informação? Após revelar a Radamés que possui uma estratégia secreta com Simioni, Márcia Fu logo pediu que ele não contasse a ninguém:

- A Simioni não pode sonhar que você sabe. Ela tem medo que o Shay saiba de algo.

Outra fofoca sobre jogo foi passada por Jaque a Rachel:

- Coletei uma informação importante, mas que a gente já sabia sobre o jogo de modo geral. Fiquei analisando bem aquilo que disse para vocês. Pessoal pediu para indicar o Yuri e agora está babando ele.

Eita que uma treta tomou conta da festa! Após Jenny e Lily questionarem Kally se ela jogou absorvente na privada, a peoa se irritou:

- Nunca vou fazer isso. Isso é ridículo.

A discussão foi ficando acalorada com Jenny e Kally trocando gritos e Cezar decidiu entrar no meio delas para evitar qualquer agressão. Incomodada, Jenny acusou Black de a machucar:

- Ela veio me puxar. Me puxou pelo braço, eu falei: Não me toca. O Black veio me puxar e falei: Não me encosta. Me machucou, ele veio me puxar. A Rachel não mentiu, ela jogou.

Cezar desabafou sobre a situação com Shayan:

- As pessoas aqui são mal-intencionadas. Eu cantei essa pedra hoje mais cedo. Não confio na Jenny, acho ela uma pessoa baixa. O intuito dela agora é me prejudicar, só esse, quer me expulsar do programa à toa porque não tem condição de discutir, dialogar. A gente estava até esses dias conversando de boa, agora vem assumir esse papel? Falar que bati nela? Me poupe. Mais uma pessoa que mostra quem é. Essa é a pessoa que estava aqui um dia desses falando que a filha dela entrou aqui, esculachou ela como mãe. Não me enganou em nada esse papinho furado.

Enquanto alguns peões brigam... outros beijam! Os encarregados da noite de entregar um baita de um beijão foram os aliados Lucas e Jaque.