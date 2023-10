MC Cabelinho lança música sobre traição e Bella Campos surge bebendo: Põe uma cerveja na minha mão e não faça muita pergunta

Pensou que as polêmicas entre MC Cabelinho e Bella Campos haviam acabado? Não, não! Recentemente, o cantor lançou uma música com Djonga e a letra deu o que falar nas redes sociais. Tudo porque na música o cantor fala sobre o arrependimento de trair a namorada.

Pois é, caros! Cabelinho não confirmou que a letra fala sobre Bella, mas, mesmo assim, os internautas foram à loucura ao ouvirem o hit pela primeira vez. O trecho mais polêmico da canção, que chama Depois da Meia Noite, diz:

É que ontem eu esqueci meu endereço. Eu tava com duas dentro da x6. Uma era atual e a outra minha ex. Imagina a merda que eu arrumei. Mas eu juro que não foi minha intenção, só fui perceber depois que acordei. Tô arrependido, mas foi muito bom. Trio amoroso.

E Bella Campos? Você deve estar se perguntando. Pois bem, a atriz apareceu nas redes sociais, belíssima, com seu copinho de cerveja. Em uma das fotos, ela compartilhou uma reflexão:

Quem me vê pela rua, põe uma cerveja na minha mão e não faça muita pergunta.

Caso você não se lembre, Bella e Cabelinho terminaram o relacionamento após uma traição do cantor no final de agosto de 2023. Ele foi visto com uma jovem em um hotel em Belo Horizonte, onde faria um show naquela ocasião. Depois de muitos boatos, e de um silêncio por parte do cantor, a atriz confirmou o término com uma publicação nas redes sociais que dizia:

Oi, gente. Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentos desses questionamentos. E nós, mulheres, precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ter filhos, se vamos nos separar? Então, vamos lá: como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu pre proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios.