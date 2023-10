Teatro Conchita de Moraes recebe espetáculo infantil neste sábado

O Teatro Conchita de Moraes, em Santo André, recebe neste sábado (14), às 16h, espetáculo infantil da banda Estralo. O grupo traz uma proposta musical cênica e poética com o intuito de colaborar, de forma divertida, com a formação musical das crianças, apresentando através de seus shows repertórios da Música Popular Brasileira que podem ser apreciados por toda a família.

O show trará canções do primeiro álbum da banda “Estórias de Cantar”, indicado ao Prêmio da Música Brasileira, e canções do segundo álbum, “Brincadeira Estralante”, lançado em 2022, que contou com participações de Zeca Baleiro, Tiquequê, Barbatuques e Isadora Canto.

O espetáculo apresenta dinâmicas musicais e imagens cênicas que proporcionam ao público a oportunidade de apreciar momentos de escuta e observação, de dança e interação no mesmo espetáculo.

Serviço

Apresentação da banda Estralo

Local: Teatro Conchita de Moraes

Endereço: Praça Rui Barbosa, s/nº - Santa Teresinha - Santo André

Data: 14/10/23 (sábado)

Horário: 16h

Entrada: Gratuita