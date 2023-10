Cesar Tralli tem as pernas elogiadas por Alcione brinca com esposa: Tici, se cuida!

Se cuida, Ticiane! Cesar Tralli usou as redes sociais para compartilhar um trecho da entrevista de Alcione para o Som Brasil, televisionada na última quarta-feira, dia 11. No trecho escolhido pelo jornalista, Marrom faz um elogio as pernas do marido de Tici. Não é para qualquer um, hein?

Na legenda da publicação, Tralli escreveu:

Diva Alcione, nossa amada e eterna Marrom! Muito obrigado pela confissão, tão sincera, carinhosa e espontânea.Você arrancou um sorrisão meu em tempos tão duros e desafiadores. Eu estava precisando muito? Bial, meu irmão, você sabe o quanto eu te admiro, o quanto gosto de você. Pra honrar tanta sinceridade, alto astral do elogio e da entrevista, aí vai: Tici, se cuida! Fica esperta! Porque a Marrom tá de olho! Vai te passar a perna?

No vídeo, Alcione diz:

- Eu gosto daquelas pernas dele, do Cesar Tralli. Acho bonitas as pernas dele. Mas sem paquerar, com todo respeito.

Maravilhosa, né?

Nos comentários, Tici provou que realmente está de olho e escreveu:

Marrom, você tem bom gosto, realmente as pernas dele são lindas. Amor, tô sempre de olhos abertos, pode deixar.