Charge - 14 de outubro de 2023

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) se mostra, neste momento, o nome mais viável para enfrentar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), numa eleição presidencial. Levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas indicou Lula como líder em todos os cenários mensurados, mas com diferença inferior quando o rival é Tarcísio.

Foram quatro cenários medidos pelo Paraná Pesquisas, sendo um deles com todos os potenciais nomes da direita no páreo – Tarcísio, o senador Sergio Moro (Podemos-PR), Romeu Zema (Novo, governador de Minas Gerais), Ratinho Júnior (PSD, governador do Paraná), Eduardo Leite (PSDB, governador do Rio Grande do Sul), Tereza Cristina (União Brasil, senadora) e Ronaldo Caiado (União Brasil, governador de Goiás).