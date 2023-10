Morre Antônio Megale, o ‘pai do Rota 2030’

O ex-presidente da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) e ex-diretor de assuntos governamentais da Volkswagen, Antônio Megale (foto), morreu ontem, aos 66 anos. Ele lutava contra o câncer.

Megale, que esteve à frente da Anfavea entre 2016 e 2019, foi definido pela entidade como ‘o pai do Rota 2030’, por conta da sua luta pela implementação do programa de estímulos à produção de veículos e o desenvolvimento de tecnologias automotivas. Ele deixa mulher Maysa e os filhos Bruno e Vitor.

Na última entrevista que deu ao Diário, em maio de 2022, durante o Fórum da Indústria Regional, organizado pela Agência de Desenvolvimento do Grande ABC, Megale, manifestou seu entusiasmo com a indústria do Grande ABC. “Principalmente pelo nosso posicionamento logístico e por ter uma cadeia bem estruturada de autopeças. Temos grande capacidade de pressionar o Estado para realizar mais investimentos. O Brasil tem uma vocação enorme para ser um dos grandes produtores de tecnologia da indústria automobilística mundial”, declarou na ocasião.

Na nota de pesar distribuída pela Anfavea, a entidade destaca que “ninguém dentro do setor automotivo nacional batalhou mais do que ele para que esta política industrial, fundamental para a previsibilidade e o avanço tecnológico dos veículos nacionais, em vários aspectos, fosse implementada”, sobre o entusiasmo com que Megale lutou pelo Rota 2023.

“Após o fim do programa Inovar-Auto, em 2017, o setor automotivo viveu um hiato, no qual nenhuma política industrial específica esteve em vigor. O anúncio do Rota 2030 foi adiado várias e várias vezes, e não foram poucos os executivos a manifestar sensação de que o novo regime não sairia do papel. Mas Megale jamais desistiu. Em uma verdadeira maratona de viagens a Brasília, conseguiu explicar ao então presidente, Michel Temer, que ‘todos os países que têm indústria automotiva forte adotam uma política setorial’”.

Em julho de 2018 o programa foi anunciado e instituído formalmente em outubro daquele ano, quando Temer assinou, ao lado de Megale, na abertura do Salão do Automóvel, decreto que regulamentava seu funcionamento.

Formado em engenharia mecânica pela UFRJ, ele foi também presidente da AEA (Associação Brasileira de Engenharia Automotiva) por dois mandatos seguidos (2011 a 2014) e vice-presidente da Fiesp (2017 a 2021). Em julho de 2022, após praticamente quatro décadas de dedicação ao setor automotivo nacional, anunciou aposentadoria de todas as suas atividades profissionais.