Luiz Fernando: ‘Vice será definido pelo grupo’

Nesta semana, esta coluna mostrou início de um movimento político para emplacar Nilza de Oliveira (PT), ex-primeira-dama e ex-secretária de Planejamento e Orçamento de São Bernardo, como vice na chapa a ser encabeçada pelo deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) na corrida eleitoral do ano que vem. Luiz Fernando disse que “Nilza não é excelente quadro, mas a decisão do vice sairá no grupo oportuno”. O petista citou que o nome será tirado do grupo político que vai apoiar seu projeto eleitoral. “Temos um arco grande de partidos aliados e o debate sairá deste círculo. Só a partir dessa conversa é que encaminharemos qualquer nome.”

Honrado

Luiz Fernando Teixeira (PT) enfatizou que Nilza de Oliveira é “um grande quadro” e, além de ser casada com “meu amigo e irmão Luiz Marinho”, desempenhou um “papel de destaque em São Bernardo e hoje ocupa um cargo extremamente importante na Casa Civil, em Brasília”. “Fico muito honrado com essa possibilidade de ter o nome dela ao lado do meu, mas a decisão será tomada em um fórum maior, dos partidos aliados.”

Candidatura

O vereador Marcelo Akira (Podemos) recebeu convite oficial da presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu, para se candidatar à Prefeitura de Rio Grande da Serra no ano que vem. Segundo Renata, Akira reúne todas as qualidades para ser um excelente nome na disputa eleitoral da cidade.

Rejeição

O TJ-DF (Tribunal de Justiça do Distrito Federal) rejeitou pedido do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), para afastar imediatamente o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), da presidência nacional do tucanato. Assinada pela juíza Vanessa Maria Trevisan, a decisão reforça a necessidade de realização de novas eleições para o comando do partido.

Possibilidade

Chefe de gabinete na Prefeitura de São Caetano, Bruno Vassari tem intensificado sua presença nas redes sociais, o que tem feito crescer comentário de que Vassari pode disputar uma cadeira na Câmara na eleição do ano que vem.

Repúdio

Na última sessão, vereadores de Santo André subiram o tom contra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Eduardo Leite (PSB) e Coronel Edson Sardano (PSD) reclamaram bastante do que chamam de insuficiente contingente de policiais para atender Santo André.

Farpas – 1

Os vereadores Sargento Simões (PL) e Júnior Getulio (PT) trocaram farpas na sessão em Mauá. Simões criticou o petista após o colega de Câmara ter dito, publicamente, que ele havia perguntado quais os projetos estavam em votação. “Nele é tudo ‘inho’. Foi o último a entrar, que mostra que a votação dele também foi ‘inha’. Tem andado com mentiroso e ficado mentiroso igual”, disparou Simões.

Farpas – 2

O contragolpe veio na sequência. “Não menti. Porque há câmera que mostra o momento que ele veio até minha mesa para perguntar do projeto”, disparou Juninho. “E como ele fala de mentiroso? Ele anda com um mentiroso contumaz, que diz que todo recurso que a cidade consegue foi obra dele. Ele anda direto com esse mentiroso”, afirmou o petista, em alusão à relação de Simões com o deputado estadual Atila Jacomussi (SD). “E não quebrei empresa nenhuma para perder quatro eleições e não pagar trabalhador. Isso, para mim, é sem-vergonhice.”