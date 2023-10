Casa Branca: Coreia do Norte entregou equipamentos e armas à Rússia para atacar Ucrânia

A Casa Branca informou hoje que a Coreia do Norte entregou mais de mil contêineres de equipamentos militares e munições à Rússia para ajudá-la na guerra com a Ucrânia.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse que os EUA acreditam que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, está em busca da Rússia de armamentos com tecnologias sofisticadas em troca de munições para fortalecer o programa nuclear no seu país.

A Casa Branca divulgou imagens nas quais diz que contêineres carregados de equipamentos e munições, que exibiam a bandeira da Rússia, foram transportados por trens para o sudoeste da Rússia. Os contêineres foram despachados entre os dias 7 de setembro e primeiro de outubro, entre Najin, na Coreia do Norte, para Dunay, na Rússia.

"Nos condenamos que a DPRK conceda equipamento militar à Rússia que será utilizado para atacar cidades ucranianas e matar civis ucranianos e tornar ainda mais ilegítima a guerra pela Rússia", comentou Kirby, referindo-se ao nome oficial da República Democrática Popular da Korea (DPRK na sigla em inglês).

"Em troca, nós avaliamos que Pyongyang busca assistência militar da Rússia que inclui jatos de combate, mísseis terra-ar, veículos blindados, produção de equipamento para mísseis balísticos ou outros materiais e avançadas tecnologias."