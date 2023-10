Preta Gil surge dirigindo pela primeira vez após cirurgia de retirada do tumor e celebra: - Agora me sinto bem

Mais uma conquista! Desde que revelou o diagnóstico de câncer no intestino, Preta Gil usa as redes sociais para compartilhar diariamente como está indo o tratamento e sua evolução. Após ter realizado a cirurgia de retirada do tumor e voltar a realizar muitas das atividades que fazia antes, como se apresentar em shows, a cantora, agora, comemora estar dirigindo novamente.

Em publicação nos Stories do Instagram, a artista surgiu sentada no banco do motorista enquanto dava uma volta com o carro. Preta confessou que não pegava no volante há meses.

- Estou dirigindo! Estou muito feliz. Eu não dirigia há meses porque não e sentia bem. Agora me sinto bem e estou dirigindo. Olha que coisa boa! Estou muito feliz, ainda sei dirigir, disse a cantora toda sorridente.