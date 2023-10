Demência de Bruce Willis fez ele perder a alegria de viver, segundo revelou amigo do ator

Desde que foi diagnosticado com demência frontotemporal (DFT), Bruce Willis vem passando por maus bocados e a sua saúde vem sendo noticiada no mundo todo. Dessa vez, um amigo muito próximo do ator, Glenn Gordon Caron, desabafou sobre a sua relação com ele e contou como vem vivendo os últimos meses.

Nesse sentido, o produtor de Hollywood revelou em entrevista ao jornal New York Post que o artista já não consegue mais falar direito e que está perdendo a alegria de viver.

Nem sempre sou tão bom nisso, mas tento conversar com ele e com a esposa [Emma Heming Willis] e tenho um relacionamento casual com as três filhas mais velhas. Eu tentei muito permanecer na vida dele. O que torna [sua doença] tão alucinante é que se você já passou algum tempo com o Bruce Willis, não há ninguém que tenha mais alegria de viver do que ele. Ele amava a vida e? Simplesmente adorava acordar todas as manhãs e tentar viver a vida ao máximo, iniciou Gordon.

Bruce Willis perdeu a habilidade linguística

E abriu o coração, ao dizer que o ator perdeu a habilidade de falar, mas que ainda é ele mesmo, de alguma forma.

Minha sensação é que nos primeiros três minutos iniciais [das nossas conversas] ele sabe quem eu sou. Ele não é totalmente verbal; ele era um leitor voraz - não queria que ninguém soubesse disso - e não lê mais. Todas essas habilidades linguísticas não estão mais disponíveis para ele, mas ele ainda é Bruce. Quando você está com ele, você sabe que ele é Bruce e fica grato por ele estar lá, mas a alegria de viver se foi, assim, concluiu.

Bruce Willis foi o astro do grande sucesso, Duro de Matar (1988), e teve a sua aposentadoria anunciada em fevereiro de 2023 por conta da doença.

Ele está casado com Emma Heming Willis desde 2009 e, juntos, são pais de Mabel, de dez anos de idade, e de Evelyn, de sete anos. Vale lembrar, ainda, que a estrela também é pai de Tallulah, de 29 anos de idade, Rumer. De 34, e Scout, de 31 anos de idade. Todos frutos de seu casamento com a atriz Demi Moore.