Bruno de Luca pode responder na Justiça por omissão de socorro no acidente de Kayky Brito

As investigações sobre o acidente de Kayky Brito seguem e agora Bruno de Luca pode responder na Justiça por não ter prestado socorro no dia em que o amigo foi atropelado. Segundo informações do colunista Ancelmo Góis, o promotor de Justiça Márcio Almeida solicitou a autuação do apresentador por omissão de socorro.

Além disso, o Ministério Público ainda teria solicitado que Kayky decida se tomará medidas legais contra o motorista de aplicativo que o atropelou por lesão corporal culposa, quando não há intenção de causar danos. Vale lembrar que Diones Coelho da Silva havia sido inocentado. Outro ponto é que, segundo informações do Fofocalizando, o delegado Ângelo Lages havia dito em setembro que Bruno não seria indiciado por omissão de socorro - o que torna a nova decisão uma reviravolta no caso.

Imagens do dia em que o ator foi atingido por um carro na Barra da Tijuca mostram que Bruno foi embora sem acionar uma ambulância ou prestar qualquer tipo de auxílio. O famoso havia alegado não saber que Kayky era a pessoa caída no chão, apesar de ter visto o ocorrido. Agora, ele pode sofrer consequências legais por não ter socorrido a vítima.