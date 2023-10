Morre Louise Glück, poeta ganhadora do prêmio Nobel, aos 80 anos

A ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura Louise Glück, uma poetisa inabalavelmente franca e perspicaz que entrelaçou alusões clássicas, devaneios filosóficos, memórias agridoces e comentários humorísticos em retratos indeléveis de um mundo decaído e desolador, morreu aos 80 anos de idade.

A morte de Glück foi confirmada nesta sexta-feira, 13, por Jonathan Galassi, seu editor na Farrar, Straus & Giroux, editora de livros americana. Ao longo de uma carreira de mais de 60 anos, Glück capturou traumas, desilusões, imobilidade e saudade, pontuados por breves momentos de êxtase e contentamento.

Quando ela recebeu o Prêmio Nobel em 2020, a primeira poeta americana a recebê-lo desde T.S. Eliot em 1948, os juízes do prêmio elogiaram "sua inconfundível voz poética que, com beleza austera, torna universal a existência individual".

Os poemas de Glück eram geralmente breves, com uma página ou menos, exemplos de seu apego ao "não dito, à sugestão, ao silêncio eloquente e deliberado". Influenciada por Shakespeare, mitologia grega e Eliot, entre outros, ela questionou e, às vezes, descartou os laços de amor e sexo, o que ela chamou de "premissa da união" em seu poema mais famoso, Mock Orange.

No Brasil, ela teve dois livros publicados pela Companhia das Letras: Receitas De Inverno Da Comunidade - o seu primeiro após ter sido laureada com o prêmio Nobel em 2020 - e Poemas (2006-2014).

A poesia de Glück

De certa forma, a vida para Glück era como um romance conturbado, destinado à infelicidade, mas significativo porque a dor é uma condição natural e preferível ao que ela supunha que viria depois. "A vantagem da poesia sobre a vida é que a poesia, se for suficientemente afiada, pode durar", escreveu ela certa vez.

Em seu poema Summer, a narradora se volta para o marido e relembra "os dias de nossa primeira felicidade", quando tudo parecia ter "amadurecido". Mas então "os círculos se fecharam. Pouco a pouco, as noites ficaram mais frias".

Glück publicou mais de uma dúzia de livros de poesia, além de ensaios e uma pequena fábula em prosa, Marigold and Rose. Ele se inspirou em tudo, desde o tricô de Penélope em A Odisseia até o complexo esportivo de Meadowlands.

Em 1993, ele ganhou o Prêmio Pulitzer por The Wild Iris, que envolve uma troca entre um jardineiro atormentado e uma divindade insensível. Outros títulos incluem as coletâneas The Seven Ages, The Triumph of Achilles, Vita Nova e a antologia altamente aclamada Poemas (2006-2014).

Além de ganhar o Pulitzer, ela recebeu o Prêmio Bollingen em 2001 por sua realização vitalícia e o National Book Award em 2014 por Faithful and Virtuous Night. Ela foi poeta laureada dos Estados Unidos em 2003-2004 e recebeu a Medalha Nacional de Humanidades em 2015 por suas "décadas de poesia lírica poderosa que desafia todas as tentativas de rotulá-la definitivamente".