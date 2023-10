Explosão atinge posto de combustível na zona norte de São Paulo

Uma explosão danificou parte da estrutura de um posto de combustível na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nas proximidades à Marginal Tietê, na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 13. Ninguém ficou ferido no acidente. A Polícia Civil investiga o caso.

Imagens das câmeras de segurança registraram o momento da explosão, que ocorreu por volta das 8h. Segundo o boletim de ocorrência, um homem de 35 anos abastecia o veículo Chevrolet C10 quando o cilindro de Gás Natural Veicular (GNV) explodiu na parte traseira do carro de acordo com informações preliminares.

O impacto da explosão danificou o veículo e partes do posto. As imagens mostram que as pessoas se assustam e se afastam rapidamente da caminhonete.

De acordo com a Ipiranga, o posto de gasolina está fechado e o seguro foi acionado. A empresa informa ainda que disponibilizou uma equipe de especialistas em engenharia e segurança para o caso. Investigadores do 13º Distrito Policial solicitaram perícia ao local.