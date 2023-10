Com R$ 300 mil, São Caetano abre edital para 20 projetos culturais

Desde terça (10) até 8 de novembro, a Secretaria Municipal de Cultura de São Caetano do Sul aceita inscrições virtuais de pessoas jurídicas e físicas em projetos que podem custar 10 ou até 20 mil reais. De acordo com o edital, nove serão os segmentos artísticos que poderão participar: artes visuais, teatro, música, dança, literatura, culturas tradicionais, audiovisual, diversidade, patrimônio e memória.

As oportunidades, que totalizarão 300 mil em financiamento municipal, também podem incluir não residentes na cidade de São Caetano do Sul, de cidades do Grande ABC e da Grande SP. Entretanto, é solicitada declaração de vínculo profissional com coletivos artísticos/culturais, entidades artísticos/culturais do município, por meio de declaração e registros na mídia (clipping em até 5 matérias). Ao que informa a prefeitura, esta divulgação é uma forma de comprovar o vínculo de atuação artística-cultural com a cultura da cidade.

As aplicações são gratuitas e devem ser realizadas no site: https://portais.saocaetanodosul.sp.gov.br/secult. Já a divulgação dos aprovados acontece em 5 de dezembro.

Para conferir o edital na íntegra basta clicar aqui.