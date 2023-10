Roque, assistente do palco do Silvio Santos e do SBT, recebe alta: 'Nada melhor que ter saúde'

Gonçalo Roque, 86, teve alta hospitalar após retornar para a UTI na terça-feira, 10. Nesa sexta-feira, 13, o assistente de palco do Silvio Santos revelou que já está em casa.

Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou uma foto tomando café da manhã e escreveu: "Obrigado pela oração de todos e as palavras que deixaram nos comentários e direct. O grande Roque tá bem".

No dia anterior, Roque avisou que receberia alta e agradeceu a mulher, Janilda Nogueira. "Nada melhor que o conforto do nosso lar, nada melhor que ter saúde (...) Tive um pequeno problema nas veias do coração, fiz cateterismo, angioplastia e glória a Deus já estamos no quarto", publicou.

O famoso animador do SBT foi internado na terça-feira, 3, depois de sofrer um desmaio em casa. Na terça-feira, ele passou por um procedimento de cateterismo, que identificou lesões que precisaram ser tratadas clinicamente. Além disso, o assistente de palco precisou ser avaliado pela equipe de neurologia.