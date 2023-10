Programa de estágio com remuneração de R$ 2.150 abre inscrições

Há oportunidades no Serasa Experian, datatech, líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude. São 45 vagas voltadas a estudantes com formação superior em Dados e Tecnologia, Finanças, Marketing, Direito, Economia, Gestão de Produtos, entre outras, e graduação prevista entre junho de 2025 e junho de 2026.

Segundo a empresa, para os estagiários contratados há uma trilha de desenvolvimento completa de capacitação, além da possibilidade de contar com uma progressão programada. Nesta fase, a remuneração inicial é de R$ 2.150, podendo chegar a R$ 2.850 no 13° mês de atuação, atrelada à avaliação individual de desenvolvimento.

As inscrições para o programa podem ser feitas no site do programa (https://estagioserasaexperian.com.br), com seleção, entrevistas e contratação a serem realizados também em formato digital.

A maioria das vagas são para atuar no formato híbrido (91%) e as demais para home office (7%) e presencial (2%). As posições estão distribuídas entre as cidades de São Paulo (SP), São Carlos (interior do estado de SP) e Brasília (DF).

E, além da bolsa-auxílio no formato de progressão contínua, a Serasa Experian oferece ainda benefícios como vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e odontológica, seguro de vida, Gympass e Totalpass, canal de suporte 24h para apoio em questões sociais, de saúde, financeiras e jurídicas, horário flexível e parceria com cursos de idiomas.

PLANO DE CARREIRA

De acordo com a contratante, há possibilidade de efetivação a partir do 9º mês, de acordo com uma avaliação individual de desempenho. Aqueles que forem efetivados devem iniciar uma nova trilha no plano de carreira, agora como analistas, e terão acompanhamento contínuo nas primeiras etapas da jornada.