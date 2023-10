Jada Pinkett Smith afirma ter ficado chocada com Will Smith após ele chamá-la de esposa no Oscar 2022: Muito preocupada

O episódio inusitado de Will Smith defendendo Jada Pinkett Smith no Oscar 2022 passou, mas a ex-esposa do ator veio a público agora revelar que ficou chocada com uma frase que ele disse naquela ocasião.

Para quem não se lembra, o astro de Hollywood deu um tapa em Chris Rock, que apresentou o evento na época, após o comediante fazer piada com a atriz e falar sobre sua careca. Na verdade, ela sofre com alopecia e a piada foi de muito mal gosto. Nesse sentido, Will saiu em defesa dela e disparou:

- Mantenha o nome da minha esposa fora da sua maldita boca!

Em entrevista concedida à NBC, Jada afirmou que ficou chocada não apenas com a situação da violência em si, mas com a frase do ator, que a chamou de esposa em seu discurso.

Em primeiro lugar, estou realmente chocada, porque veja bem, eu não estou lá. Faz muito tempo que não nos chamamos de marido e mulher, disse ela à NBC News.

E completou: Eu estava pensando o que está acontecendo agora? Mantenha o nome da minha esposa fora da sua boca? Estou muito preocupada com Will porque não sei o que está acontecendo.

Em entrevista recente à People, ela ainda revelou que o casal estava separado em secreto, e há sete anos viviam vidas separadas. Eles se casaram em 1997 e já estavam distantes quando aconteceu a polêmica no Oscar de 2022. Juntos, eles são pais de Jaden, de 25 anos de idade, Willow, de 22, e Trey, de 30 anos de idade.