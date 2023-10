Fabio Porchat entrega que fez botox no ânus e na virilha para prevenir suor: Me arrepiou de um jeito

Não é de hoje que Fabio Porchat compartilha detalhes da vida íntima, não é mesmo? Com muito humor, ele sempre faz a plateia de seu programa, Que História é Essa, Porchat?, no GNT, cair na gargalhada.

Desta vez, o apresentador contou que, por indicação de dermatologista, já fez botox no anus e na virilha para prevenir suor em um período de sobrepeso.

- As agulhadinhas na virilha são pequeninhas e são umas 50 agulhadinhas. Ele foi indo virilha para um lado, para o outro e ele foi descendo. Ele foi para zona morta, para terra do nunca, a cordilheira dos Andes, a costurinha e começou a me doer um pouquinho mais, mas eu queria demonstrar paz e tranquilidade, disse.

E continuou:

- O que ele quis dizer era continuar no caminho das índias, ele queria fazer a botocada anal. A primeira pontadinha que eu senti no c* me arrepiou de um jeito que veio no pelinho daqui de cima.