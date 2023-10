Murilo Benício abre o jogo sobre ter vivido romances com colegas de trabalho

Murilo Benício concedeu uma entrevista ao programa Provoca, de Marcelo Tas, que irá ao ar na próxima terça-feira, dia 17. A TV Cultura já soltou algumas prévias dos assuntos que serão abordados no bate-papo, como os relacionamentos amorosos do ator.

Marcelo comentou que o artista teve a oportunidade de contracenar com mulheres incríveis - que também viveram romances com ele na vida real. Sincero, Murilo respondeu que por ser uma pessoa que não costuma sair de casa, acaba conhecendo suas parceiras através do trabalho.

- Eu sou um cara muito caseiro, então onde eu encontro as pessoas? No trabalho. Eu não vou em uma boate, barzinho, eu não vou a lugar nenhum. Então é mais do que normal quando você está infeliz, está terminando o casamento, você conhece uma pessoa trabalhando, a gente trabalha em um universo fascinante, onde você conhece pessoas fascinantes, então você tem que estar muito bem em casa para não se encantar e ir para um outro lugar.

Pai de dois filhos - um com Giovanna Antonelli e outro com Alessandra Negrini -, o ator ainda aproveitou para contar como é a sua relação com os herdeiros:

- Eu converso muito com os meus filhos. Eu tenho um momento lá em casa que é meio sagrado, que a gente vai pra varanda e fica conversando.

Para completar, Murilo também refletiu um pouco sobre como é trabalhar não só como ator, mas também como diretor de produções:

- O barato de dirigir é o diálogo com o ator, porque eu exerço isso há muito tempo. Às vezes o ator tá preso em uma coisa que não está funcionando e você dá um toque, você se vê naquela situação. Você cria uma sintonia com todo mundo. A dificuldade é gerenciar todos os problemas e tudo o que acontece é perguntado a você.