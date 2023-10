Jornalista morre e outros ficam feridos após bombardeio de Israel no Líbano

O jornalista da agência de notícias Reuters Issam Abdallah morreu nesta sexta-feira, 13, após a equipe de imprensa na qual ele estava ser atingida por bombardeios no sul do Líbano, na fronteira com Israel.

Segundo a Reuters, Abdallah foi atingido enquanto transmitia ao vivo um dos bombardeios. A agência disse que iniciou uma investigação própria sobre o caso.

Mísseis de tanque foram lançados na fronteira entre Israel e o Líbano nesta sexta-feira, 13, atingindo repórteres que estavam trabalhando no local. O ataque foi feito pelas forças israelenses após a suspeita de terroristas infiltrados em um observatório que divide as cidades de Hanita, em Israel, e Aalma El-Chaeb, no Líbano. Ao todo, um jornalista foi morto e outros seis ficaram feridos.

Em um vídeo que registra o momento da explosão, uma jornalista afirmou que, após o ataque, não conseguia sentir as próprias pernas. A imagem mostra que os repórteres que estavam no local foram impactados pelos estilhaços.

Agências de notícias divergem no total de jornalistas atingidos. A Associated Press fala em três jornalistas. Outros veículos falam em seis profissionais.

Os jornalistas presentes no local eram de, pelo menos, três veículos diferentes: Associated Press, Reuters e Al-Jazeera - que informou que dois de seus repórteres foram feridos no ataque. Outros veículos não informaram quantas pessoas faziam parte de suas equipes ou se tiveram colaboradores atingidos.

De acordo com a agência de notícias Reuters, o observatório atingido pertencia ao exército libanês. Antes do ataque, militares israelenses dispararam um alerta para vilarejos próximos, avisando para que as pessoas se escondessem em casa e ficassem longe de portas e janelas.

As cidades libanesas de Alma Al-Shaab e Dhayra também foram atingidas por projéteis durante o ataque, afirmou a mídia estatal do Líbano. O conflito tem atingido a região desde o início dos ataques terroristas do Hamas, no último dia 7.