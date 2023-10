Melody recusa convite de Anitta para lançar sua versão de Mil Veces: - O jogo virou

Eita que temos uma reviravolta! Durante participação no De Frente Com Blogueirinha, Anitta disse que gostou mais da versão feita por Melody de sua música Fake Love e comentou a polêmica sobre ter tirado a canção do ar. Ainda na conversa, a poderosa autorizou que a jovem fizesse um remix de seu próximo lançamento, Mil Veces. Contudo, ao ver o vídeo circular na web, a artista de 16 anos de idade recusou o convite.

No programa, Anitta disse:

- Na época eram outras estratégias, outras coisas e eles não pediram autorização para Fake Love, que ela fez Fake Amor. Acabei gostando mais na versão dela. Eu adoraria que a Melody fizesse o remix de Mil Veces, a versão dela. Já quero pedir aí, Melody, está autorizadíssima. Vou amar a versão em piseiro, com a Melody cantando no idioma dela, vai ser tudo.

Nos Stories do Instagram, Melody fez questão de comentar o assunto e disparou que não sente vontade de lançar sua versão da música da cantora.

- Não pude deixar de olhar as menções que fizeram nos vídeos da Anitta, dela comentando sobre mim, falando sobre Fake Amor e que gostou muito da música, mas que na época não pôde liberar. Ela pedindo para fazer uma nova versão da música nova dela, Mil Veces. Enfim, agora o recado é para a Anitta: Muito obrigada pelos elogios, mas sinceramente, estou em outra fase da minha carreira. O jogo virou. Tô afim não.