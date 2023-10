Cristiano Ronaldo pode ser condenado a 99 chibatadas caso retorne ao Irã

Quando se viaja para algum país estrangeiro, é sempre bom dar uma checada nas regras e leis, né? Certeza que Cristiano Ronaldo pensará mais nisso ao fazer as malas da próxima vez. Tudo porque, segundo o Daily Mail, o jogador pode ser condenado a 99 chibatadas por adultério caso decida visitar o Irã novamente.

Tudo aconteceu em setembro, quando Cristiano desembarcou em Teerã, capital do Irã, com o seu time Al-Nassr para um jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia. Na ocasião, ele foi surpreendido por uma pintora que havia feito duas obras com seu rosto. Amigavelmente, ele deu um abraço na artista, um beijo em seu rosto e posou para um clique com ela.

Acontece que o comportamento de Ronaldo foi muito mal visto por advogados do país, que chegaram a acusá-lo de adultério. Caso você não saiba, no Irã, uma mulher casada não pode ser tocada por outro momento que não seu marido.

Com isso, CR7 pode ser condenado com as famosas 99 chibatadas caso retorne ao país, o que pode acontecer mais a frente na competição. Mas, calma, não quer dizer que Ronaldo será necessariamente punido. Um juiz poderá perdoar a punição caso o jogador demonstre remorso.

Eita!