André Gonçalves e Rachel Sheherazade analisam jogo de Cariúcha em A Fazenda 15

O jogo chegou ao fim para Cariúcha, mas os outros peões seguem no confinamento de A Fazenda 15. E é claro que rolou muita conversa depois da eliminação, né? A madrugada desta sexta-feira, dia 13, foi calma e sem grandes embates.

No quarto, André Gonçalves e Rachel Sheherazade estavam conversando sobre as estratégias usadas por Cariúcha ao longo do confinamento. O ator analisou que achou positivo ela ter tentado se desculpar com os outros peões com quem teve embates.

- Acho que ela errou, sim, mas ela fez um trabalho muito grande de desculpas. Está aí um ponto positivo para ela. Ela foi em um por um, eu vi ela conversar com cada um que ela teve treta.

Por outro lado, Rachel disse que não sentiu verdade nos pedidos de desculpas da peoa e não acredita que ela tenha feito isso de maneira verdadeira.

Analisando os seus próprios movimentos para continuarem na casa, os dois admitiram que acham que estão fazendo um jogo limpo e justo, diferente de outros peões que não se importam em protagonizarem brigas feias.

- O Shay, por exemplo, disse: Não vamos brigar. A gente tem que manter a educação, mas na primeira oportunidade que ele tem ele bota a mão para trás e encara com o peito, pontuou André.