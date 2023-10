Angelo Puga. ‘NS’ mapeia a cidade. Cria as primeiras assinaturas. Colabora com a indústria. Planeja o futuro

Não falhar na distribuição

Angelo Puga (*)

Sempre dizíamos: não adianta fazer um jornal bem feito, com boa redação, bem impresso, se ele não for bem distribuído, se ele não chega ao conhecimento do leitor.

A boa distribuição foi para nós o ponto de honra. Nos dedicávamos. Perdíamos noites e noite. Fiscalizávamos. Tratávamos diretamente com o distribuidor. Conhecíamos um por um, suas famílias. O contato era constante.

Cada área da cidade tinha o seu distribuidor. Pegamos o mapa e criamos os setores. Cada entregador recebia a lista das ruas para fazer a entrega. Como o jornal era distribuído gratuitamente, ficava fácil.

Em cada setor o caminhão deixava uma quantidade de exemplares, no Centro e nos bairros.

INTEGRAÇÃO

Participávamos dos fatos, dos atos sociais. Éramos convidados. Os quatro diretores participaram da inauguração da CTBC.

O jornal não era nosso. Era algo da cidade que fazia parte da comunidade.

ASSINATURAS

O governo Jânio Quadros baixou uma lei eliminando os incentivos fiscais dados ao papel, ao trigo, ao petróleo. De repente, o preço do papel dobrou. E nós com distribuição gratuita.

A saída foi fazer uma campanha de assinaturas em todo o ABC. Um sucesso. Confeccionamos um impresso e consultamos os leitores.

A edição era de 30 mil exemplares. Caiu para 15 mil assinaturas, agora com a obrigação de melhor ainda mais a distribuição. Não podia haver falhas. Instituímos prêmios aos distribuidores, como geladeiras, aparelhos de TV. Chamamos a atenção. O assinante pagava e tinha que receber o produto.

ANÚNCIOS

As empresas recorriam ao jornal para o recrutamento de funcionários. Para cada anúncio de empregos, filas de interessados. De fato, o jornal teve também a função de resolver o problema da comunicação.

EVOLUÇÃO

Em 1958, Santo André possuía 120 mil habitantes; hoje (1988) tem perto de 800 mil. Houve o desenvolvimento industrial, que o jornal acompanhou. E testemunhou, divulgando, participando.

A empresa investiu sempre nela própria. Tudo o que a empresa ganhava a gente aplicava na própria empresa. Esse talvez tenha sido um dos maiores causadores do sucesso. Aplicar os resultados na casa.

A gente pensava sempre que o jornal iria crescer. Fazíamos tudo objetivando o futuro de um jornal diário.

(*) Depoimento prestado em 22 de abril de 1988. A fita original foi doada ao antigo SDHL (Serviço de Documentação da História Local) e digitalizada pelo órgão já como Centro de Memória de São Bernardo, onde fica à disposição dos pesquisadores e demais interessados.

Crédito da foto 1 – Acervo: Angelo Puga (em memória)

ANGELO PUGA. Para comprar o terreno na Catequese vendemos nossos automóveis; na foto, os quatro diretores-fundadores: Fausto Polesi (o primeiro de frente, à esquerda), Angelo Puga, Edson Danillo Dotto e Maury de Campos Dotto

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 16 de outubro de 1993 – ano 36, edição 8519

MANCHETE – Violência e humilhação nos treinamentos da Guarda Municipal de Santo André.

Soldados tiveram de beber sangue de galinha degolada.

Reportagem: Irineu Masiero, que desde o início do mês vinha revelando os métodos violentos e humilhantes utilizados pelos inspetores da Guarda.

Prefeito Newton Brandão instaurava sindicância.

SÃO CAETANO – Prefeitura anunciava a transformação da Rua Santa Catarina em rua 24 horas.

RIO GRANDE DA SERRA – Indústria Pollone anunciava a doação de um PABX à Prefeitura.

EM 16 DE OUTUBRO DE...

1903 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (da Serra) – O capitão Marques, subdelegado de polícia, encontrou prédio para servir de quartel do destacamento local. Está nas condições exigidas pelo governo, não sendo por isso retirados os praças desta localidade.

1938 - Fundado o Círculo de Trabalhadores Cristãos de São Caetano, o antigo Círculo Operário.

1973 - Fundada a Sociedade Amigos e Esportiva de Vila Vivaldi, de São Bernardo.

HOJE

Dia Mundial da Alimentação

Dia Mundial do Pão

Dia do Engenheiro de Alimentos

Dia do Médico Anestesiologista

Dia do Instrutor de Voo. Criado pela lei estadual de São Paulo de 29 de abril de 2011.

Dia do Instrutor de Autoescola

Dia da Ciência e da Tecnologia

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Açu (RN), Bananeiras (PB), Bela Vista do Paraíso (PR), Capela (AL), Carlinda (MT), Carmópolis (SE), Catuípe (RS), Marataizes (ES), Primeira Cruz (MA) e Sento Sé (BA).

Santa Edwiges da Silésia

16 de outubro

(Bavária, Alemanha, 1174 – Polônia, 1243). Padroeira dos pobres e endividados.

Divulgação: Arquidiocese de Juiz de Fora (MG)