Patrícia Poeta passa perrengue para chegar no Tomorrowland Brasil

O que uma mãe não faz pelo filho, não é mesmo? Patrícia Poeta ficou com o coração na mão na última quinta-feira, dia 12, com medo de perder a apresentação Felipe Poeta no Tomorrowland Brasil. Isso porque a jornalista quase não conseguiu chegar no evento de música eletrônica em Itu, São Paulo, por conta do trânsito de cinco horas.

Estava louca, ansiosa para ver meu filho tocar no Tomorrowland, mas a estrada parou, disse nas redes sociais.

Ela ainda contou que começou a ver o show pelo celular, dentro da van.

A gente está vendo tudo o que pode do Felipe, trechos de vídeos que estão nos mandando. Vamos ver se a gente consegue chegar a tempo. Perrengue.

No final das contas, Patrícia chegou em Itu nos momentos finais da apresentação do filho, mas deu tempo de tietá-lo um pouquinho. Ufa!

João Vicente posou ao lado de Chay Suede com óculos escuros e sobreposições de roupas. Raíssa Barbosa exibiu a barriga definida e beijou muito durante o festival. E os ex-BBBs Gui Napolitano e Amanda Meirelles estavam dançando bastante na pista.