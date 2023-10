Com direito a champanhe, Jojo Todynho celebra eliminação de Cariúcha de A Fazenda 15

O desafeto entre Jojo Todynho e Cariúcha segue firme e forte, pelo menos do lado da cantora de Que Tiro Foi Esse. Na noite da última quinta-feira, dia 12, rolou mais uma eliminação de A Fazenda 15 e, dessa vez, foi a eterna Garota da Laje que deixou o reality.

Inimigas declaradas há bastante tempo, Jojo não perdeu a oportunidade de celebrar a saída de Cariúcha do confinamento. A funkeira recebeu apenas 9,74% dos votos para ficar no programa.

Depois de confirmar o resultado, Jojo usou os Stories no Instagram para mostrar a verdadeira festa que fez com os amigos em sua casa no Rio de Janeiro.

- Eliminada! Eliminada! Vem para a laje, vem!

Um pouco depois, a funkeira decidiu ser ainda mais ousada e abriu uma live para mostrar um pouco da comemoração. A cantora pegou um champanhe e celebrou brincando:

- Feliz ano novo!

Porém, apesar das intrigas entre as duas, parece que Cariúcha está disposta a deixar tudo de lado e teceu elogios à Jojo durante o Cabine de Descompressão.

A atração é comandada por Lucas Selfie e recebe o recém eliminado do reality em uma entrevista um pouco mais descontraída. No bate-papo, o apresentador mostrou o vídeo em que Jojo não poupa palavras para demonstrar o quanto estava incomodada com a funkeira.

- [Cariúcha] Foi para o reality para ser estereotipada com tudo que as pessoas gostam de dizer sobre a mulher preta. Que a mulher é favelada, é sem conteúdo. Tudo que é de ruim eles querem envolver as pessoas pretas nisso. E a Cariúcha, burra ? que me dá um ódio disso ? foi para reafirmar isso. Garota, acorda para a vida! Que você saia daí e recomece, porque todo mundo tem direito de fazer uma aula de letramento racial e aprender!

A loira ficou alguns segundos em silêncio, absorvendo as palavras da cantora antes de admitir seus erros:

- Nesse ponto ela está certa. Sim. A Jojo é muito sensata, ela é muito inteligente. Ela é além da pouca idade que ela tem? mas é uma mulher muito experiente e muito sensata