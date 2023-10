Angelo Puga. Voz preservada. O menino de Vila Zelina... ...que veio de Catanduva... ...e fez história no Grande ABC.

Angelo Puga também separou e identificou fotografias pessoais. Demorou-se na imagem que Memória escolhe para a abertura desta série em sua homenagem: o jovem empreendedor em sua mesa de trabalho no então semanário News Seller, semente do Diário do Grande ABC.

- Bons tempos aquele – comentou Dr. Angelo na ocasião, ocupando a sua sala no edifício da Rua Catequese, 562, como diretor administrativo, ele que foi um dos quatro fundadores da empresa em 1958.

Parte do depoimento foi publicada no suplemento comemorativo dos 30 anos do Diário, lançado em maio de 1988. Dez anos antes, Dr. Angelo havia prestado outro depoimento, este não gravado e que consta do tabloide “Vinte anos sem parar”.

Angelo Puga partiu em 6 de outubro, aos 86 anos. Ficam a sua história, as suas lições de vida e profissionais e também a fala de 1988 que “Memória” recupera juntamente com duas outras gravações do mesmo período feitas com dois outros fundadores do Diário igualmente saudosos, Edson Danilo Dotto e Fausto Polesi.

Santo André inovou em comunicação

Angelo Puga (*)

Nasci em Catanduva, perto de São José do Rio Preto, em 13 de janeiro de 1937. Meu pai tinha o mesmo nome, Angelo Puga. Minha mãe, dona Conceição Pretel Puga.

Viemos para São Paulo em 1940. Eu muito pequeno. Nos instalamos na Vila Prudente, vizinha da Vila Zelina. E foi na Vila Zelina que conheci o Edson (Danilo Dotto), o Maury (de Campos Dotto) e depois de muitos anos o Fausto (Polesi), que nasceu em Santo André, mas morava em São Paulo.

Eu, o Edson e o Maury éramos garotos quando nos conhecemos. Temos fotos jogando futebol desde garotos. Até 1962 morei na Vila Zelina. Ao me casar, vim para Santo André.

JORNAL DE BAIRRO

Há uma história antes de 1958, quando o News Seller foi lançado em Santo André. Em 1957, nós, os quatro fundadores do NS, morando no mesmo bairro, nos reunimos com outros jovens para idealizar um jornal de bairro, que também se chamou News Seller.

Fazíamos parte do clube e a intenção era dar à Vila Zelina e bairros próximos um jornal.

Um dia comentamos que o bairro não sustentaria o jornal. Era preciso ter uma empresa em outro local. Pesquisamos várias cidades, inclusive Santo André.

O FUTURO NO ABC

Chegamos à conclusão que Santo André seria a região do futuro. A indústria automobilística era recém-iniciada. A CTBC (Companhia Telefônica da Borda do Campo) estava sendo formada. O ABC seria a região para o plano de um jornal para valer.

Lançamos o News Seller de Santo André no Dia das Mães de 1958. Em julho, os quatro fundadores já haviam deixado os antigos empregos e se dedicavam totalmente ao jornal. A gente não tinha suporte algum. Iniciamos a empresa sem nada, a não ser com a disposição para o trabalho e por acreditar.

COM CARA E CORAGEM

O primeiro número do News Seller foi rodado na gráfica de “O Tempo”, jornal de São Paulo. Nós não tínhamos dinheiro para fazer o jornal, orçado em 17 mil cruzeiros.

A loja Sears vivia seus primeiros anos em Santo André. Mostramos a ela o nosso plano. E a Sears acreditou, autorizando a inserção de três anúncios de página inteira no número inicial e nos dois números seguintes.

Com as autorizações dos anúncios quitadas para as três primeiras edições, lançamos o jornal. “O Tempo” recebeu o pagamento diretamente da Sears.

RESULTADOS IMEDIATOS

A Sears não tinha meios de se promover na cidade. E quando o News Seller foi lançado, filas se formaram antes da loja abrir. E quando a loja abria, dava até briga. As mercadorias eram disputadas.

O jornal resolveu o problema de comunicação em Santo André, não só da Sears como de outras lojas, Garbo, Eletroradiobraz, A Exposição, Lojas Tangará, Duton. E todas tinham como meio de promoção o jornal.

A edição foi iniciada em Santo André, com 15 mil exemplares. Depois foi ampliada para São Caetano e São Bernardo e a primeira página era dedicada a cada cidade.

(*) Depoimento prestado em 22 de abril de 1988. A fita original foi doada ao antigo SDHL (Serviço de Documentação da História Local) e digitalizada pelo órgão já como Centro de Memória de São Bernardo, onde fica à disposição dos pesquisadores e demais interessados.

AMANHÃ EM MEMÓRIA

A importância da distribuição de um jornal

Crédito da foto 1 – Acervo: Angelo Puga (em memória)

ANGELO PUGA. Fazíamos de tudo no jornal, até a sua distribuição. Isto foi nos dando uma grande experiência

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 15 de outubro de 1993 – ano 36, edição 8518

MANCHETE – Exército está pronto para ocupar favelas (no Rio de Janeiro).

ECONOMIA & EMPRESAS – Brastemp, unidade de São Bernardo, anunciava o lançamento da nova geladeira duplex.

CULTURA & LAZER – Zimbo Trio fazia dois shows em Diadema.

O BOM GOURMET (Antonio Julio Pedroso de Moraes) – Florestal, qualidade em peixada.

EM 15 DE OUTUBRO DE...

1908 - Nascia, em Piracicaba (SP), Alecio Cavaggioni, que veio para Santo André em 1921. Industriário. Esportista. Memorialista.

HOJE

Dia do Professor

Dia do Técnico Administrativo

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Ilha Solteira. Elevada a município em 1991, quando se separa de Pereira Barreto.

Em Minas Gerais, Alfenas e Boa Esperança.

E mais: Bannach (PA), Caucaia (CE), Currais Novos (RN), Parintins (AM) e Santa Teresa (ES).

Feriado municipal em Teresópolis (RJ), cuja padroeira é Santa Teresa.

Santa Teresa D’Avila

15 de outubro

A Teresa de Jesus (Avila, Espanha, 1515-1582). Carmelita. Reformadora e doutora da Igreja.

Divulgação: Canção Nova