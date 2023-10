Mauá FC anuncia Ari Mantovani para a Copa SP

O Mauá FC anunciou a contratação do técnico Ari Mantovani para comandar a equipe de base que vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do clube pelo presidente Wagner Tergi. Ari Mantovani agradeceu o convite e disse estar motivado. “Agradeço a oportunidade e temos a pretensão de fazer uma boa Copa São Paulo”, disse. O treinador tem 63 anos e possui passagens pelo Santo André, São Caetano, Sergipe e pelo Força e Luz de Rio Grande do Norte.