Hezbollah reitera apoio ao Hamas em conflito contra Israel

O vice-secretário-geral do Hezbollah, Naim Kassim, disse nesta sexta-feira, 13, que o grupo militante apoiado pelo Irã ficará "vigilante", após notícias de que Estados Unidos e Reino Unido irão enviar embarcações militares para o Mar Mediterrâneo, em área próxima de Israel, em meio ao conflito com o grupo militante palestino Hamas.

Kassim reiterou o apoio do Hezbollah ao Hamas e, embora venha tendo confrontos com tropas israelenses ao longo da fronteira por quase uma semana, o grupo não declarou envolvimento oficial na guerra.

"Seus navios de guerra não nos interessam nem suas declarações nos assustam", disse Kassim, durante comício em um subúrbio ao sul de Beirute, no Líbano. "Nós, como Hezbollah...seguimos os passos do inimigo e estamos totalmente preparados. E quando chegar a hora certa de agir, nós o faremos", acrescentou. Fonte: Associated Press.