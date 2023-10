São Caetano promove melhorias no Anacleto

Já dentro do planejamento para 2024, a diretoria do São Caetano iniciou uma série de adequações no Estádio Anacleto Campanella. Dentre as melhorias, destacam-se a liberação das arquibancadas já para início da próxima temporada e o tratamento e troca do gramado.

O objetivo é que antes de iniciar o Campeonato Paulista, o estádio já tenha sua capacidade ampliada e o gramado esteja em perfeito estado.

Em relação a nomes, a diretoria tem trabalhado na busca de formar um elenco forte e competitivo, porém a divulgação dos jogadores se dará somente a partir de meados de novembro.