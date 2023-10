Cida Ferreira retoma a carreira política em Diadema após 8 anos

Entre 1993 e 2016, existiu uma tradição na Câmara de Diadema no fechamento de discurso de uma vereadora que ocupou uma das cadeiras da casa durante sete mandatos. “Aqui é a vereadora Cida Ferreira, sempre junto com você”. Depois de oito anos, Cida Ferreira tentará voltar ao Legislativo, onde ficou ininterruptamente por 24 anos.

Em 2016, Cida se candidatou como vice em chapa majoritária liderada pelo então colega de Parlamento, o hoje secretário de Meio Ambiente e Serviços Públicos, Vaguinho do Conselho. Além da derrota no segundo turno, a dupla foi penalizada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por inelegibilidade por pedir votos dentro de uma igreja evangélica.

Passado o período da punição, Cida retornará às urnas, mas não pelo MDB, sigla por onde exerceu seus sete mandatos em Diadema. Ela se filiou ao Progressistas e é pela nova casa que tentará retomar o mandato.

“Já estou escalada para ser a presidente estadual das mulheres (do Progressistas). Eu era tudo no MDB. Contudo, não apoiei o Baleia (Rossi, deputado federal e presidente nacional do MDB) nem o Jorge Caruso (MDB, deputado estadual), aí me falaram que iriam tirar o partido de mim. Continuei (no MDB), sem ficar como presidente, pois não os apoiei. Agora, pelo grupo que estamos, acho que a maior força política na cidade é o Progressistas”, afirmou Cida

Questionada sobre os motivos que a fizeram voltar à vida pública eleitoral após tanto tempo, ela afirmou que “ouviu um chamado de Deus”. “Ele me falou para voltar à Câmara Municipal. Tenho sete mandatos de vereadora em Diadema, devagarinho estou caminhando”, ressaltou a ex-vereadora.

Uma das táticas de Cida para retornar ao cargo é a investida contra o atual governo de Diadema, do prefeito José de Filippi Júnior (PT). “Meu plano é fiscalizar o prefeito. A cidade está abandonada, a Prefeitura não fez nada. O povo está desesperado com a taxa do lixo, se não pagar corta a água”, prosseguiu. A ex-vereadora se refere à ação que cobra uma taxa pelo manejo de resíduos sólidos vinculada à conta de água.

Além disso, a ex-vereadora declarou apoio ao pré-candidato a prefeito do MDB, Taka Yamauchi. “Ele está indo muito bem, estamos arrastando os bairros para fazer protesto pela taxa do lixo. O povo está atendendo”, completou a candidata.

O principal expoente político do Progressistas em Diadema é o vereador Eduardo Minas, figura central da oposição a Filippi na cidade.