Roque, assistente de palco de Silvio Santos, recebe alta hospitalar: Nada melhor que ter saúde

Gonçalo Roque, grande assistente de palco de Silvio Santos, recebeu alta hospitalar na última quinta-feira, dia 12, após passar alguns dias internado em São Paulo. Recentemente, o braço direito do dono do SBT chegou a precisar voltar à UTI após os médicos identificarem problemas no coração, mas tudo se resolveu e ele já está em casa.

Nas redes sociais, Roque compartilhou uma foto ao lado de sua esposa, Janilda Nogueira, e comemorou a volta para o lar. Vale lembrar que ele foi hospitalizado após o diagnóstico de Covid-19.

Um pouco antes da alta, ele escreveu um texto agradecendo mensagens de todos e a ajuda que recebeu da companheira. No desabafo, ele ainda fez uma reflexão sobre a importância de ter a saúde em dia.

Nada melhor que o conforto do nosso lar, nada melhor que ter saúde, nada é melhor do que contar com pessoas que te amam (em ações) e cuidam de você. Todo meu amor e dedicatória, a você, minha rainha Janilda Nogueira, que mais uma vez desconfiou do diagnóstico e me levou para um hospital de ponta, onde descobriram o que eu tinha, cuidaram de tudo e me permitiu estar aqui hoje agradecendo a Deus e a você! Tive um pequeno problema nas veias do coração, fiz cateterismo, angioplastia e glória a Deus já estamos no quarto! Obrigado a todos pelas orações, preocupações e palavras amigas que recebi por aqui.