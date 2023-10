Charge - 13 de outubro de 2023

Os cerca de 280 mil aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que moram no Grande ABC que recorrem ao empréstimo consignado para equilibrar as contas mensais vão ser impactados pela decisão do CNPS (Conselho Nacional da Previdência Social), que reduziu o limite de juros desta modalidade de crédito para 1,84%, o que significa baixa de 0,07 ponto percentual sobre o teto anterior, que era de 1,91%. A taxa vale para a contratação de novas operações.

Segundo a Associação dos Aposentados e Pensionistas do Grande ABC, aproximadamente 70% dos cerca de 400 mil pessoas que recebem benefícios do INSS nas sete cidades utilizam o consignado. A modalidade geralmente é usada para para quitação de dívidas próprias ou para ajudar filhos ou outros parentes que estão em dificuldades financeiras.