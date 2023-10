Itamaraty confirma morte de brasileira em Israel vítima de atentado do Hamas ocorrido no dia 7

O Itamaraty confirmou, na manhã desta sexta-feira, 13, a morte de mais um brasileiro, vítima do atentado do grupo Hamas contra Israel, no dia 7 de outubro. A vítima é a carioca Karla Stelzer Mendes, de 42 anos. Com isso, já são três as vítimas brasileiras do conflito.

Karla era a última brasileira desaparecida desde quando a guerra foi deflagrada no sábado, 7. Na terça-feira, 10, o Ministério das Relações Exteriores havia confirmado a morte de outros dois brasileiros, Ranani Nidejelski Glazer e Bruna Valeanu.

Em nota, o governo brasileiro lamentou o falecimento da carioca. "Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Karla, o Governo brasileiro reitera seu total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil", escreveu.

Na quinta-feira, 12, o Brasil enviou a sexta aeronave da "Operação Voltando em Paz" para a repatriação de brasileiros em Israel.

O acionamento foi feito em caráter de urgência. O avião tem capacidade para 40 passageiros. A aeronave trata-se da VC-2 (Embraer 190), da presidência da República, que foi cedida para a missão.

Na madrugada desta sexta, o avião pousou em Roma, na Itália, país que tem servido como escala na operação. No momento, a aeronave aguarda autorização para pousar no Egito e repatriar 28 brasileiros que estão em na Faixa de Gaza.