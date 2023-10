Obra de Marcelo, Atila anuncia

O deputado estadual Atila Jacomussi (SD) mantém a tática de tentar desassociar as obras do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), do petista. Na sexta-feira, horas antes de a ministra da Saúde, Nísia Trindade, subir em um palanque junto de Marcelo, Atila pegou seu carrinho de som e foi pelas ruas da cidade dizer que a chegada da quinta UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município, no Jardim Santa Lídia, foi projeto dele. Até mesmo material impresso, com sua foto, ele divulgou como se fosse o pai da quinta UPA. Dentro do governo Marcelo, há quem questione a falta de resposta e ação efetiva contra a tática de Atila.

Outro caso

A mesma postura foi adotada pelo deputado estadual Atila Jacomussi (SD) no investimento em recapeamento asfáltico e na regularização de moradias em Mauá – evento que contou com a participação do secretário executivo de Habitação, Eli Correa Filho.

Créditos

Aliás, o deputado estadual Rômulo Fernandes (PT), de Mauá, também repercutiu a regularização de moradias em Mauá, na agenda com o governo do Estado. “É ótimo ver minha cidade progredindo na regularização fundiária. O prefeito Marcelo Oliveira (PT) tem agido com sabedoria e está trabalhando em colaboração com os governos federal e estadual para auxiliar nossa comunidade. A regularização fundiária é uma estratégia crucial para resolver os problemas de habitação nas áreas metropolitanas. Estamos demonstrando que, com trabalho sério, compromisso e respeito pela comunidade, é possível ajudar as famílias e tornar nossa cidade cada dia melhor.

Capacitação

A Câmara de Ribeirão Pires tem promovido treinamento dos servidores da Casa. Na última semana, realizou a primeira etapa do curso de Implantação da Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021. A capacitação foi realizada em parceria com Ipefae (Instituto de Pesquisas Econômicas) e ministrada pelo advogado e consultor em direito público José Souto Tostes, voltada principalmente aos funcionários efetivos.

Homenagem

O vereador Ary de Oliveira (PSDB), de São Bernardo, apresentou projeto para conceder medalha João Ramalho para a Pizzaria do Gino, localizada na Rua João Pessoa, no Centro, e uma das mais tradicionais da cidade. A solenidade acontecerá no próprio estabelecimento. A Pizzaria do Gino foi inaugurada em 1976, por Gino Belletato, e se tornou ponto de encontros políticos.

Encontro

Os conselheiros do TCE (Tribunal de Contas do Estado) aproveitaram a solenidade de posse de Marco Bertaiolli para a Corte e realizaram audiência com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Eles entregaram relatório contendo informações sobre o programa Escola em Tempo Integral. “Queremos contribuir para o aperfeiçoamento desse modelo, reconhecidamente um dos mais eficientes para a melhora da aprendizagem”, declarou o presidente do TCE, Sidney Beraldo.