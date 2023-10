Primavera marca a temporada das águas em Brotas

A primavera começou com jeito de verão: muito calor. Em Brotas, destino de turismo de aventura no interior de São Paulo, o início da nova estação marca a abertura da famosa temporada das águas.

Temporada das águas em Brotas

A cidade tem onze cachoeiras – a queda da mais alta é de 60 metros – com infraestrutura para receber os turistas. Cada uma deles conta com um atrativo e um charme específico. Em algumas, é possível fazer rapel para adicionar emoção ao passeio.

Além das cachoeiras há o rio Jacaré-Pepira, um dos mais limpos do Estado de São Paulo, e que corta a área urbana de Brotas formando o Parque dos Saltos, um espaço aberto à visitação gratuitamente. É neste rio que se pratica o rafting, uma das principais atividades de aventura de Brotas, assim como boia cross. Outro ponto turístico do Jacaré-Pepira é no Bairro do Patrimônio, onde suas águas são represadas formando um lago gigante para esportes náuticos, como stand up.

Outra opção para se refrescar é a nascente Areia que Canta, um fervedouro semelhante aos do Jalapão, aberto exclusivamente aos hóspedes do hotel de mesmo nome. A sensação é de se estar num oásis.

Há ainda diversas piscinas para day use, além de outras atividades turísticas, nos sete ecoparques de Brotas: Cassorova, Recanto das Cachoeiras, Viva Brotas, Poção, Eco Parque Jacaré, Sítio Pantanal e Cachoeira do Martello. Aliás, os ecoparques sempre estão agregando novidades, seja nas atividades oferecidas, seja na gastronomia, o que torna o day use ainda mais interessante. O Cassorova e o Recanto das Cachoeiras, por exemplo, inauguraram recentemente novas piscinas.

Atividades na natureza não faltam. Além do rapel, rafting, stand up e boia cross, dá para praticar caiaque, canoagem, flutuação, tirolesa, arvorismo, cavalgada, bike tour, treeking e quadriciclo. E várias dessas atividades também são oferecidas para as crianças, numa versão mais light, como o minirrafting. Aliás, essa é a melhor época do ano para que elas iniciem nas atividades aquáticas ao ar livre porque não há risco de sentir frio.