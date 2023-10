Por US$ 35 e com Alexa, smartwatch MASX Oasis X chega ao mercado

A MASX, fabricante de dispositivos inteligentes, lança o MASX Oasis X na AliExpress em 16 de outubro. O smartwatch integra tecnologia GPS de ponta e suporte à Alexa.

Tecnologia com GPS de última geração

Uma característica marcante do smartwatch MASX Oasis X é sua tecnologia GPS de última geração, que fornece posicionamento em tempo real. Esteja você na cidade ou explorando a natureza, este relógio garante que você sempre saiba sua localização exata. Ele fornece navegação e rastreamento precisos, tornando-o perfeito para entusiastas do fitness e aventureiros ao ar livre.

Alexa Voice Assistant-Smart Life Engine

Como principal produto da Amazon, o assistente de voz Alexa é amplamente elogiado em todo o mundo. Agora você pode usar este poderoso assistente no pulso com o MASX Oasis X com Alexa integrada.

Ele melhora sua vida diária, permitindo que você faça perguntas, obtenha traduções, verifique a previsão do tempo e controle dispositivos domésticos inteligentes por voz.

Posicionamento em tempo real

MASX Oasis X se preocupa com sua atividade e saúde. Ele fornece posicionamento GPS em tempo real para rastreamento claro de movimento. Ele também fornece medição precisa de oxigênio no sangue e monitoramento da frequência cardíaca para ajudá-lo a gerenciar sua saúde de maneira eficaz.

Design

O MASX Oasis X se destaca em estilo e conforto. Seu design elegante e três opções de cores o tornam adequado para diversas ocasiões. O design confortável garante que você quase não sinta seu peso.

A tela de alta resolução de 1,38 polegadas exibe claramente informações, incluindo chamadas recebidas, mensagens, lembretes, etc.

Bateria de longa duração

A longa duração da bateria é uma vantagem significativa do MASX Oasis X. Com uma carga, você pode usá-lo por mais de uma semana sem se preocupar com carregamentos frequentes, permitindo que você se concentre em suas atividades e na vida.

O MASX Oasis X é um smartwatch superior que combina tecnologia GPS de última geração com um chip Alexa integrado para oferecer conveniência e funcionalidade incomparáveis.

É um especialista em navegação, um motor para uma vida inteligente e um companheiro de saúde abrangente, ao mesmo tempo que dá prioridade ao estilo e ao conforto. Se você está procurando um smartwatch com boa relação custo-benefício, o MASX Oasis X é uma escolha atraente.

MASX MOSS ? Smartwatch

A MASX também lançou o MASX MOSS ? Smartwatch.

Se você está procurando um relógio inteligente com funções ricas e desempenho de alto custo, o MASX MOSS ? pode ser uma boa escolha.

Reconhece modo esportivo

MASX MOSS ? possui função avançada de reconhecimento de movimento, que pode detectar de forma inteligente seu modo de movimento sem configurações manuais.

Mais de 100 modos

Esteja você correndo, andando de bicicleta, fazendo exercícios ou praticando outros esportes, este relógio oferece suporte a mais de 100 modos esportivos diferentes, permitindo que você monitore de forma abrangente seus dados esportivos.

Tela AMOLED de 1,43 polegadas

Este relógio possui uma tela AMOLED grande e de alta definição que suporta o modo sempre ligado, permitindo que visualizar claramente a hora e os dados sem ligar a tela com frequência.

O melhor de tudo é que tudo isso por menos de US$ 25, permitindo que você desfrute de um smartwatch de alto desempenho que monitora facilmente seu exercício, saúde e muito mais, sem sobrecarregar sua carteira. MASX MOSS ? é uma excelente escolha, seja para o dia a dia ou para a gestão da saúde.

