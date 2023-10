Palavra do Leitor - 13 de outubro de 2023

São Bernardo – 1

‘Morando coloca para vender 23 imóveis públicos em S.Bernardo’ (Primeira Página, ontem). O município possui inúmeros imóveis. Acredito que muitos não possam ser utilizados para benefício da população, e só geram custos para sua manutenção, portanto é coerente que o poder público se desfaça deles. Porém, outros poderiam receber equipamentos úteis. Existem outros efetivamente ocupados por unidades administrativas, como o prédio da Secretaria de Finanças. Nesse caso, para onde iria tal serviço? Para um imóvel alugado? Se construiria um novo prédio para acomodar essas atividades gerando despesas? Nada disso foi esclarecido. A medida deveria ser mais bem analisada pelos nobres vereadores, contudo, aprovaram o pacote em duas horas. Ou eles têm uma capacidade intelectual muito acima da média, ou estão simplesmente a serviço do Poder Executivo.

Luiz Gabriel Santos Neto

do Facebook

São Bernardo – 2

Resta saber para onde vai o dinheiro da venda. O MP tem que investigar! Este prefeito está destruindo a cidade e acabando com as famílias pobres e necessitadas!

Vani Duarte Torres

do Facebook

São Bernardo – 3

Se o imóvel está sem fins sociais, não deveria virar moradia para baixa renda? É assim que a lei funciona para nós. Isso está me cheirando conchavo MBigucci e Patriani. Se vender logo, os vereadores vão dar aumento para si próprios bem como aos seus comissionados. O dinheiro entra, mas ninguém sabe aonde gasta.

Miguel de la Casa

do Instagram

Saúde

A semana passada recebemos a ministra da Saúde, Nísia Trindade, em nossa região. Ela anunciou que o governo federal vai repassar R$ 287,3 milhões à Prefeitura de Diadema para construção de um novo hospital com previsão para 200 leitos. Anunciou também um repasse de R$ 6,5 milhões para construção de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em Mauá e mais R$ 13,5 milhões para reforma de outras quatro UPAs existentes na cidade (Política, dia 7). Isto é muito positivo e é muito bem-vinda esta ajuda federal para melhoria da saúde na região. O que soa um pouco estranho é que, no Grande ABC, são sete cidades e apenas Mauá e Diadema, ambas administradas pelo PT (Partido dos Trabalhadores), receberão verbas federais para a saúde. Será mera coincidência ou está havendo ajuda federal seletiva para cidades administradas pelo PT com fins eleitoreiros, visando 2024? Será que não está acontecendo isso em todos os ministérios Brasil afora?

Mauri Fontes

Santo André

Professores

‘Professores perdem série de direitos com efeitos das reformas’ (Economia, dia 9). Em mais uma das prioritárias observações, o Diário, com texto esclarecedor e impecável de Caio Prates, nos informa de mais um atentado aos professores. Ao que parece, ainda existem setores que desconhecem a importância indiscutível dos professores. Não estou, com essa indignação e esse inconformismo, pleiteando ou sugerindo greve, paralisação ou aumento de ganhos nos vencimentos salariais dos professores/mestres. Porém, não podemos concordar com essa “perseguição político-ideológica”, como reflete e informa literalmente o texto. Não precisamos provar, traduzir ou esclarecer sobre o imprescindível papel e performance que essa “santificada” classe exerce. No Brasil – como nos diz a história – com a Lei de 15 de outubro de 1827, D. Pedro I estabeleceu nesta data o Dia do Professor. Precisamos e muito homenageá-los com nosso reconhecimento e nossa gratidão. Não podemos esquecer jamais que são os alunos (preparados e formados por esses professores) que transformarão o Brasil!

Cecél Garcia

Santo André

Terror em Israel –1

‘Brasil terá seis voos para repatriação de Israel’ (Política, ontem). Espero que os políticos brasileiros aprendam para que servem os aviões da FAB. Não são para ir em leilões de cavalos (ministro das Comunicações) nem vir ver jogos do seu time preferido (ministra da Igualdade Racial do Brasil). Nestes nove primeiros meses de 2023 já foram feitas 1.574 decolagens nos aviões da FAB para atender autoridades do governo federal. Deviam publicar mensalmente para os pagantes de impostos quem usou e para qual finalidade!

Tania Tavares

Capital

Terror em Israel – 2

A principal responsabilidade do Conselho de Segurança da ONU é monitorar a segurança internacional. O Conselho é formado por 15 países e todos têm direito a voto. Cinco são integrantes permanentes e têm direito ao veto, são eles: Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China. Os outros dez são integrantes rotativos, eleitos, e participam do Conselho por dois anos. Nesse momento o Brasil ocupa a presidência do Conselho e até agora está em cima do muro sem reconhecer oficialmente o Hamas como uma organização terrorista. Um governo que gosta de chamar de atos terroristas pessoas desarmadas está diante do desafio: vai chamá-los terroristas ou vítimas da sociedade?

Izabel Avallone

Capital

Terror em Israel – 3

O Brasil, no exercício da presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tem o dever e a obrigação de penalizar severamente os dois agressores que, num momento de paz, de tranquilidade, iniciaram os conflitos. Mais severamente ainda os terroristas do Hamas.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)