Alerta: o verão vem aí

Ainda faltam mais de dois meses para a chegada do verão, mas as alterações no planeta que deixam os fenômenos climáticos, e a sua intensidade, completamente imprevisíveis já acionaram o botão de alarme nos gestores municipais. Mauá, uma das cidades do Grande ABC mais vitimadas por tragédias causadas por deslizamentos e enchentes, antecipou o início da Operação Verão. Trata-se de medida acertada do prefeito Marcelo Oliveira (PT). A definição de medidas emergenciais e protocolodos destinados a proteger a população mais vulnerável que habita áreas de encostas ou regiões sujeitas a alagamentos é de extrema importância para minimizar a possibilidade de episódios infaustos.

Garantir a segurança dos cidadãos é responsabilidade fundamental do poder público. Possibilitar que aqueles que residem em áreas de risco tenham acesso a estruturas de proteção e evacuação eficazes é demonstração de comprometimento com o bem-estar da comunidade. Tragédias de verão resultam não apenas em perdas humanas, mas também em danos materiais e econômicos significativos, com os quais as cidades e o País precisam arcar. Ao implementar medidas de proteção, como sistemas de drenagem, refúgios seguros e programas de educação em situações de risco, os municípios podem economizar recursos financeiros no futuro e, ao mesmo tempo, preservar vidas e patrimônio.

A antecipação de ações direcionadas à proteção da população mais vulnerável em áreas de risco demonstra o compromisso do prefeito Marcelo Oliveira com o cidadão. A vulnerabilidade a desastres naturais muitas vezes está ligada a condições socioeconômicas precárias, e os municípios têm a responsabilidade moral de garantir que essas comunidades não sejam deixadas desamparadas em situações de crise. Isso não apenas fortalece os laços sociais e a coesão comunitária, mas também promove uma cidade mais inclusiva e resiliente a eventos climáticos extremos. A chegada do verão, em 22 de dezembro, é inevitável; as tragédias que costumam acompanhá-lo, porém, não precisam ser.