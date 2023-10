Tainá/Vic, Ana Patrícia/Duda e Pedro Solberg/Guto vão às quartas no Mundial de vôlei de praia

O Brasil terá três duplas nas quartas de final do Mundial de vôlei de praia, disputado em Tlaxcala, no México. Em busca da vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o País terá duas duplas na chave feminina e uma, na masculina: Tainá/Vic, Ana Patrícia/Duda e Pedro Solberg/Guto.

A primeira dupla do Brasil a ir para a quadra nesta quinta foi a parceria formada por Tainá e Vic. Elas avançaram às quartas de final ao vencerem as alemãs Muller e Tillmann por 2 sets a 1, com parciais de 21/19, 22/24 e 15/13. As futuras adversárias das brasileiras ainda não foram definidas.

"Estamos aprendendo a cada jogo. Depositamos muita vontade, muita concentração. Em reunião com toda a nossa equipe, dando suporte, do que a gente poderia fazer estrategicamente... Durante este jogo, o crucial foi a nossa união. Eu sofri um pouquinho, mas a Vic me colocou para cima o tempo todo, me ajudando bastante, tanto na defesa quanto no saque. E eu tentava ajudá-la no bloqueio. Nossa sintonia foi crucial. E esperamos levar tudo para isso para os próximos jogos", comentou Tainá.

Na sequência, Ágatha e Rebecca foram eliminadas da competição. As brasileiras foram superadas pelas americanas Kloth e Nuss, que formam a dupla número dois do mundo, por 2 a 0, com parciais de 24/22 e 21/14.

Últimas brasileiras a jogar nesta quinta, Ana Patrícia e Duda superaram, em sets diretos, as chinesas Xue e Xia por 25/23 e 21/18. Elas voltarão a jogar somente no sábado, contra as holandesas Stam e Schoon.

DUELO NACIONAL NO MASCULINO

Já se sabia que o Brasil teria uma vaga garantida nas quartas de final do masculino, em razão do duelo nacional entre Pedro Solberg/Guto e Evandro/Arthur. Mas, nesta quinta, eles definiram quem seria os representantes nacionais na próxima fase. Pedro e Guto ganharam de virada por um apertado 2 a 1, com parciais de 15/21, 24/22 e 15/10.

Nas quartas, os brasileiros vão enfrentar a parceria formada pelos americanos Crabb e Brunner na sexta-feira.