Colômbia cede empate ao Uruguai nos minutos finais, mas continua invicta nas Eliminatórias

A Colômbia desperdiçou chance preciosa de assumir a liderança provisória das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, nesta quinta-feira. Em jogo válido pela terceira rodada, a seleção colombiana cedeu o empate ao Uruguai, por 2 a 2, nos minutos finais, diante de sua torcida, no estádio Metropolitano Roberto Melendez, na cidade de Barranquilla.

Com o resultado, a Colômbia continua na terceira colocação, agora com cinco pontos. Apesar da igualdade, o time colombiano manteve a invencibilidade neste início de competição, com um retrospecto de dois empates e uma vitória. O Uruguai vem logo atrás, em quarto, com quatro pontos.

Apesar do forte calor em Barranquilla, Colômbia e Uruguai fizeram um bom primeiro tempo, com várias chances reais de gol para ambos os lados. Logo aos 15 minutos, os donos da casa chegaram com perigo com Uribe, em um chute forte da entrada da área. A bola passou rente à trave direita.

A resposta do Uruguai veio minutos depois, aos 30, quando Pellistri apareceu na área, dominou com estilo e chutou forte, mas parou em boa defesa de Camilo Vargas. O placar foi inaugurado aos 34 minutos, com James Rodríguez, jogador do São Paulo, colocando a Colômbia em vantagem.

O meia-atacante recebeu um cruzamento na área, dominou com o pé direito e chutou com a esquerda, no cantinho, sem chances para o goleiro Santiago Male. Nos minutos finais, o duelo continuou aberto, mas terminou com a vitória colombiana por 1 a 0.

Logo na volta do intervalo, o Uruguai conseguiu deixar tudo igual no primeiro minuto. Depois de uma cobrança de escanteio, a bola desviou no meio da área e Mathías Olivera apareceu na segunda trave para testar para o fundo do gol.

Mas, aos 6, a Colômbia voltou a liderar o placar. Borré recebeu uma invertida no canto direito e cruzou na área. A bola desviou em James Rodríguez e sobrou para Uribe, que teve a calma para dominar e chutar na saída de Male. No lance, os uruguaios reclamaram de um possível toque no braço do camisa 10. Mas o árbitro confirmou o gol.

Quando o duelo se encaminhava para a vitória da Colômbia, o Uruguai conseguiu uma reviravolta. Aos 40, Maxi Araújo foi derrubado na área pelo goleiro Camilo Vargas, que já tinha um amarelo e acabou expulso. Com o pênalti marcado, Darwin Núñez foi para a cobrança e mandou no ângulo esquerdo. Com isso, a partida terminou empatada por 2 a 2.

As duas seleções voltam a campo na terça-feira, dia 17, para a disputa da quarta rodada das Eliminatórias. Às 20h30 (horário de Brasília), a Colômbia visita o Equador. Mais tarde, às 21h, o Uruguai receberá o Brasil, no estádio Centenário, em Montevidéu.