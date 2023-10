Paolla Oliveira surpreende fãs com fotos da sua infância

E ela já era fofa quando pequena! Paolla Oliveira deixou os fãs encantados nesta quinta-feira, dia 12, ao publicar fotos de sua infância para celebrar o Dia das Crianças.

O primeiro clique mostra a atriz sorrindo com os olhos fechadinhos de frente para um bolo de aniversário. A segunda foto, mostra a namorada de Diogo Nogueira usando um vestidinho com uma camiseta vermelha por baixo, além de usar uma pochete rosa super fofa.

Na legenda, a musa abriu o coração para falar sobre os tempos de criança.

Do tempo das lambidas no bolo de aniversário, aos meus shows particulares de pochete e chinelo no meio da sala, iniciou ela no texto.

E ainda completou:

Faço um exercício de cuidar dessa menina, dessa criança que mora em mim. Tarefa desafiadora, mas que me mantém viva e vibrante. Um Dia das Crianças de amor e paz para todas as crianças desse mundão e um convite para vocês darem espaço para sua criança interior ser bem feliz.

Seguidores e internautas foram à loucura com a postagem da artista, e deixaram uma enxurrada de elogios nas mensagens.

Que linda, saudades desse tempo, escreveu uma seguidora.

Mini Deusa, se derreteu outra.

Sempre com carinha de arteira, nada mudou, observou mais uma.

Sempre linda, comentou outra.