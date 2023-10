Contação de histórias sobre a Mata Atlântica é tema de curso gratuito

O bioma da região, que se estende por 17 Estados brasileiros em uma área de 1.300.000 km², é o destaque da formação de formato híbrido e totalmente gratuita. O minicurso tem carga horária de seis horas e, com certificado, é uma iniciativa do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) em sensibilizar educadores da infância, pais, avós, cuidadores e outros interessados nas temáticas ambientais da cidade.

E é por meio da Gerência de Educação e Mobilização Ambiental, que as inscrições do ‘Mata Atlântica: imaginário e contação de histórias’ já estão abertas via www.semasa.sp.gov.br/educambiental ou pelo telefone 4433-9050.

Nos encontros serão abordadas técnicas simples para contar e ler histórias relacionadas aos conceitos do bioma que é o lar de cerca de 110 milhões de pessoas, mas ainda enfrenta sérios desafios devido à degradação. Para tanto, segundo a organização, o primeiro encontro é on-line e ao vivo no dia 20/10, das 9h às 12h. Já o segundo encontro, que será presencial, ocorrerá no dia 27/10, das 9h às 12h, na Escola Municipal de Educação Ambiental Parque Tangará (Parque Escola) - à R. Anacleto Popote, 46 - Vila Valparaiso.

São ainda parceiros a Escola de Ouro Andreense que também se integra às ações do Hendu, portal de educação ambiental voltado especialmente ao público infantil.