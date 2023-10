Everton, ex-Flamengo e Grêmio, negocia rescisão e deve deixar a Ponte Preta

A Ponte Preta continua sofrendo com problemas extracampo. O meia-atacante Everton, ex-Flamengo e Grêmio, pediu para deixar o clube e deverá ter o contrato rescindido nos próximos dias. Ele seguirá o mesmo caminho do meia Souza e do atacante André, que saíram antes do final dos respectivos vínculos.

A diretoria da Ponte não vai se impor contra a saída do jogador, que aliviaria a folha salarial do clube, que passa por uma crise financeira. Everton, que tem contrato até dezembro, vem sofrendo com lesões.

No entanto, o time de Campinas desconversa sobre a possível rescisão. "Everton segue em trabalho de manutenção no clube, cumprindo a rotina diária de programação determinada pela comissão técnica", diz a Ponte em nota.

Everton tem 34 anos e fez apenas oito jogos com a camisa da Ponte, sendo cinco na atual temporada. Ele passou recentemente por duas cirurgias no tornozelo esquerdo.

O meia-atacante não entra em campo desde o dia 9 de setembro, quando a Ponte empatou por 0 a 0 com o Sampaio Corrêa. Na ocasião, começou o jogo como titular, mas deixou o campo no intervalo.

A Ponte ocupa o 16º lugar da Série B, com 34 pontos, quatro a mais do que a Chapecoense, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O próximo compromisso é diante do Ituano, no dia 23 de outubro (segunda-feira), às 20h, no estádio Moisés Lucarelli.