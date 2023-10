Batalhão da PM de Santo André promove festa de Dia das Crianças

Apesar da forte chuva que atingiu a região na tarde de hoje, o Dia das Crianças foi celebrado com muita festa em Santo André. A 2ª Companhia do 10º Batalhão da PM (Polícia Militar) do município promoveu a segunda edição da Ação Solidária, destinada a comemorar a data.

Segundo estimativa da organização, mais de 2.500 pessoas marcaram presença no evento, realizado no Bairro Jardim. Entre as atrações disponíveis estavam brinquedos infláveis, exposição de diversas viaturas da PM, presença da Cavalaria e do helicóptero Águia.

Além da diversão, o evento também buscou arrecadar recursos para ajudar instituições e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Durante a ação, foram arrecadados alimentos não perecíveis que serão doados para o Rotary Club de Santo André. A Paróquia Santa Gema Galgani, localizada no Jardim Ana Maria, foi responsável por organizar e comercializar toda alimentação. O dinheiro das vendas será revertido em doações para pessoas carentes.

O capitão da PM e comandante da 2º Companhia, José Lemos de Oliveira, destacou a importância da atividade para celebrar a data comemorativa.

“O evento era aberto para todas as pessoas, acredito que não apenas as crianças de Santo André marcaram presença, como também de outros municípios do Grande ABC. É a segunda vez que promovemos essa ação, a primeira edição foi realizada no ano passado. Nosso principal objetivo é levar um pouco de alegria e diversão para os pequenos, principalmente os que vivem em situação de vulnerabilidade social”, ressaltou Oliveira.

Para promover a festa, a PM contou com a contribuição de diversos patrocinadores, como o shopping Atrium, a construtora Patriani, entre outros.