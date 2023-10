João Guilherme celebra o Dia das Crianças com fotos ao lado do irmão

Que fofura! João Guilherme fez questão de homenagear o Dia das Crianças nesta quinta-feira, dia 12, com uma sequência de fotos ao lado do irmão mais novo, Pietro. Ele encantou a web ao posar em cliques divertidos com o garotinho e ganhou uma enxurrada de comentários fofos.

Nas imagens, ele aparece com Pietro ao longo dos anos, além de ter mostrado uma foto com sua mãe, Naira Ávila.

Feliz 12/10, amo vocês. A criançada nem sempre escuta o que a gente fala, mas quase sempre imita direitinho o que a gente faz. Sejamos exemplo! Fé nas crianças, fé na criança que mora dentro de você, escreveu o artista.

Fãs e seguidores do filho de Leonardo elogiaram a publicação.

Que coisa linda, escreveu uma fã.

Quanto amor, declarou um seguidor.

Que lindo, acrescentou mais uma.

Vale lembrar que João Guilherme é fruto de um breve relacionamento da dançarina e Naira com o cantor Leonardo. Pietro é fruto do relacionamento dela com o empresário Danilo Tuffi, que João considera como um segundo pai.