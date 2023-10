Renato Aragão, o Didi, volta a subir o Cristo Redentor

O ator e comediante Renato Aragão, de 88 anos, subiu novamente o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, 12. Didi, como o eterno ex-Trapalhão é conhecido, repetiu o feito 32 anos depois de ter estado no monumento durante um especial de 25 anos do programa Os Trapalhões.

A subida ao Cristo, que tem a altura de um prédio de nove andares, foi acompanhada pelo Corpo de Bombeiros. Acompanhado por Lívian, ele apareceu na mesma abertura pela qual ele saiu em 1991, no braço da estátua.

Em sua conta no Instagram, Lívian escreveu: "Hoje vivi um dos dias mais emocionantes da minha vida".

Antes da subida, Didi participou de uma missa no Santuário de Nossa Senhora Aparecida que fica aos pés da estátua. Em vídeos publicados por Lívian, o ator aparece visivelmente emocionado.