Anitta revela que divide aluguel de casa em LA com Bruna Marquezine: 'Não nos encontramos'

Anitta revelou que divide sua casa em Los Angeles com Bruna Marquezine. A cantora falou sobre o assunto em entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha, no Youtube.

Na noite desta quarta-feira, 11, a artista explicou que tem uma casa própria em Miami, mas prefere alugar um imóvel quando está em Los Angeles.

"Eu divido com a Bruna Marquezine essa casa. Ela está lá agora. Ainda não nos encontramos lá. Ela está lá agora, depois eu vou em outro momento que não sei se ela vai estar. É uma casa imensa, a gente não consegue nem se ver, é linda", comentou.

Anitta explicou que Los Angeles não é seu lugar preferido para morar nos Estados Unidos, porque sente que Miami é mais acolhedor.

"Eu não amo morar em L.A., então eu resisto um pouco pra comprar casa lá. Não sou muito fã, prefiro morar em Miami. É uma energia mais seca, mais plástica. Miami é mais caloroso", pontuou.