Ex-namorado de Carla Diaz é visto com três mulheres na noite paulistana

Carla Diaz mal terminou o namoro de novo e Felipe Becari já foi visto rodeado de três mulheres na noite paulistana, de acordo com o Portal Leo Dias.

O deputado federal foi flagrado em um bar em São Paulo e, ainda de acordo com fontes do site, as três mulheres deixaram o local com o ex da atriz e foram rumo à casa dele.

Vale lembrar que Carla Diaz e Felipe Becari terminaram o relacionamento algumas semanas depois de terem reatado. Eles ficaram juntos por quase dois anos e ambos apagaram as fotos nas redes sociais, além de terem parado de se seguir no Instagram, demonstrando que o término não foi nada amigável.